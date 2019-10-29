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Спорт

Кыргызстанцы стали чемпионами Евразии по таэквондо

Фото Федерации таэквондо GTF Кыргызстана. Сборная Кыргызстана на чемпионате Евразии по таэквондо GTF

Кыргызстанцы стали чемпионами Евразии по таэквондо GTF. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Турнир прошел на Кипре с участием 485 спортсменов из девяти стран. Кыргызстан представили девять таэквондистов. В их активе по восемь золотых и серебряных и две бронзовые награды.

В разделе «хьенги» чемпионами стали Мирбек Сапарбеков, Курманбек Захретдинов, Арсен Таалайбеков, Иманали уулу Нуртилек и Алмазбек Абдиллаев. В разделе «массоги» победили Курманбек Захретдинов, Эрнисбек уулу Ханболот и Ырысбек Жаныбеков. Асек Абдыбеков за стойкость и мужество получил титул «джентльмен».

«Этот успех — показатель хорошей подготовки молодых спортсменов и отличной работы тренеров, — отметили в федерации. — 1-3 ноября выступим в Нур-Султане на первенстве Казахстана».
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