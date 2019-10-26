Кыргызстанец Рафаэль Физиев одержал первую победу в UFC

Кыргызстанец Рафаэль Физиев сегодня одержал первую победу в UFC.

В Сингапуре проходит международный турнир UFC Fight Night 162 по смешанным единоборствам. В программе 11 поединков. В весовой категории до 70 килограммов бились Алекс Уайт (США) и Рафаэль Физиев. Для Уайта это был десятый бой в UFC (в предыдущих он одержал четыре победы), для Физиева — второй (дебютный он проиграл).

Спортсмены провели три раунда по пять минут. Рафаэль владел преимуществом и взял верх единогласным решением судей. Теперь у него семь побед в восьми профессиональных боях по ММА.