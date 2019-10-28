Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

22-29 октября. Спартакиада работников государственных органов Кыргызстана. Бишкек
Это ежегодные соревнования. Медали разыгрываются в 15 видах спорта, включая бильярд, волейбол, дартс, самбо и шахматы.
25-29 октября. Чемпионат мира по таэквондо ITF. Сардиния (Италия)
Кыргызстан представляют бойцы федерации, возглавляемой Керимбеком Мияровым. В сборной — 25 человек, включая титулованного Сергея Дубова.
28-31 октября. Чемпионат Кыргызстана по боксу. Бишкек
Одна из целей турнира — определить кандидатов в национальную сборную.
28 октября — 3 ноября. Чемпионат мира по борьбе. Будапешт (Венгрия)
В программе турниры по вольной, греко-римской и женской борьбе. Возраст участников — до 23 лет.
30 октября. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 26-й тур
«Академия-Лидер» — «Алга»,
«Илбирс» — «Кара-Балта»,
«Нефтчи» — «Дордой».
30 октября — 1 ноября. Соревнования по баскетболу. Бишкек, КРСУ
Традиционный турнир посвящен памяти заслуженного тренера Кыргызстана Николая Арзамасцева. Участвуют четыре команды из вузов Бишкека.
1-9 ноября. Чемпионат Бишкека по шахматам. Бишкек, школа № 28
Турнир проводится в семи возрастных группах: до 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.
2-3 ноября. Международный турнир на кубок Федерации гольфа Кыргызстана. Чуйская область
Соревнования проходят ежегодно, знаменуя закрытие сезона гольфа в стране.
3 ноября. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 27-й тур
«Алай» — «Нефтчи»,
«Алга» — «Кара-Балта»,
«Дордой» — «Абдыш-Ата»,
«Илбирс» — «Академия-Лидер».
3 ноября. Чемпионат Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу, третий тур. Бишкек, школа № 29
«Шум» — «Мой телефон», 15.15,
«Легион» — «Гиннес Junior», 17.00,
«Политех» — «Гиннес», 18.45.
3-7 ноября. Шахматный фестиваль «Золотая осень». Бишкек, академия «Алтын туйун»
Этот фестиваль тоже проводится каждый год. Запланированы турниры для начинающих и всех желающих.