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Спорт

Михаил Белоглазов выиграл седьмой тур чемпионата КР по настольному теннису

Фото из архива АНТ КР. Эпизод чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

В центре настольного тенниса «Карвен» накануне прошел седьмой тур открытого чемпионата Кыргызстана по лигам. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

За победу боролись 65 спортсменов. В высшей лиге тройку лидеров составили бишкекчане Михаил Белоглазов, Медербек Кудайбергенов и Нуртай Курманалиев. Закирян Абдулаев и Алтынбек Мырзакарим высшую лигу покидают. В следующем туре их сменят Бакытбек Нишанов и Барат Юсуп-Ахунов.

Чемпионат состоит из десяти туров. Шестой прошел в июне, восьмой намечен на 6 октября.
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