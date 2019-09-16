11:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кыргызская премьер-лига. «Нефтчи» вышел на третье место в турнирной таблице

Команда «Нефтчи» вышла на третье место в турнирной таблице чемпионата Кыргызстана по футболу.

В рамках лиги 14-15 сентября прошли поединки 21-го тура. Игры «Дордой» — «Алай» и «Кара-Балта» — «Академия-Лидер» завершились со счетом 0:0. «Илбирс» и «Алга» победителя тоже не выявили — 2:2. У «Илбирса» забили Артем Прядкин (3-я минута, в свои ворота) и Абай Боколеев (43-я минута, с пенальти, и 76-я минута), у «Алги» — Сардорбек Соибов (32-я минута).

Три очка удалось набрать только «Нефтчи», который со счетом 2:1 одолел «Абдыш-Ату». Оба мяча в его составе забил Эльдар Молдожунусов (33-я и 48-я минуты). У «Абдыш-Аты» отличился Давлятжан Баратов (42-я минута).

«Алай» (47 очков) по-прежнему лидирует в турнирной таблице, а «Дордой» (42) идет вторым. «Нефтчи» (31) поднялся с пятого места на третье. Матчи 22-го тура намечены на 21-22 сентября.
Ссылка:
просмотров: 337
Версия для печати
Материалы по теме
Женская сборная Кыргызстана выиграла бронзу на международном турнире по футболу
Третий футбольный турнир для клубов появится в Европе — Лига конференций
Лига чемпионов и Лига Европы 2019/2020. Результаты и расписание матчей
Отбор на чемпионат мира по футболу: сборная Кыргызстана сыграет с Мьянмой
Кыргызская премьер-лига. «Алга» и «Нефтчи» выиграли перенесенные матчи
Жительнице Кок-Таша, отметившей 80-летие матчем, подарили футболку сборной
«Так в футбол играть нельзя». Александр Крестинин о матче с Таджикистаном
Кыргызстан проиграл Таджикистану в отборе на чемпионат мира — 2022 по футболу
Матч Таджикистан — Кыргызстан. После первого тайма выигрывают хозяева поля
Будет яркий, напряженный матч. Александр Крестинин об игре с Таджикистаном
Популярные новости
Торага, мэр, сын Атамбаева. Кто пришел первым в&nbsp;забеге &laquo;Сохраним снежного барса&raquo; Торага, мэр, сын Атамбаева. Кто пришел первым в забеге «Сохраним снежного барса»
В&nbsp;США юную спортсменку лишили медали за&nbsp;слишком открытый купальник В США юную спортсменку лишили медали за слишком открытый купальник
Лига чемпионов и&nbsp;Лига Европы 2019/2020. Результаты и&nbsp;расписание матчей Лига чемпионов и Лига Европы 2019/2020. Результаты и расписание матчей
Молодая, симпатичная и&nbsp;дерзкая. Восходящая звезда мирового тенниса из&nbsp;Канады Молодая, симпатичная и дерзкая. Восходящая звезда мирового тенниса из Канады
Бизнес
Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70&nbsp;лет Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70 лет
Рожденные со&nbsp;смартфоном в&nbsp;руках. Родители о&nbsp;воспитании детей поколения&nbsp;Z Рожденные со смартфоном в руках. Родители о воспитании детей поколения Z
MegaHome: мобильная связь, интернет и&nbsp;цифровое&nbsp;ТВ в&nbsp;одном тарифе от&nbsp;MegaCom MegaHome: мобильная связь, интернет и цифровое ТВ в одном тарифе от MegaCom
Как счастливчик сорвал куш в&nbsp;более чем полмиллиона сомов в&nbsp;акции FLASH БАНК Как счастливчик сорвал куш в более чем полмиллиона сомов в акции FLASH БАНК