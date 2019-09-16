Кыргызская премьер-лига. «Нефтчи» вышел на третье место в турнирной таблице

Команда «Нефтчи» вышла на третье место в турнирной таблице чемпионата Кыргызстана по футболу.

В рамках лиги 14-15 сентября прошли поединки 21-го тура. Игры «Дордой» — «Алай» и «Кара-Балта» — «Академия-Лидер» завершились со счетом 0:0. «Илбирс» и «Алга» победителя тоже не выявили — 2:2. У «Илбирса» забили Артем Прядкин (3-я минута, в свои ворота) и Абай Боколеев (43-я минута, с пенальти, и 76-я минута), у «Алги» — Сардорбек Соибов (32-я минута).

Три очка удалось набрать только «Нефтчи», который со счетом 2:1 одолел «Абдыш-Ату». Оба мяча в его составе забил Эльдар Молдожунусов (33-я и 48-я минуты). У «Абдыш-Аты» отличился Давлятжан Баратов (42-я минута).

«Алай» (47 очков) по-прежнему лидирует в турнирной таблице, а «Дордой» (42) идет вторым. «Нефтчи» (31) поднялся с пятого места на третье. Матчи 22-го тура намечены на 21-22 сентября.