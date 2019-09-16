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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

7-21 сентября. Чемпионат мира по боксу. Екатеринбург (Россия)

В составе сборной Кыргызстана титулованные Азат Усеналиев, Адылбек уулу Эркин и другие.

9-17 сентября. Чемпионат Азии среди ветеранов по шахматам. Алматы (Казахстан)

Медали разыгрываются в двух возрастных группах — старше 50 и старше 65 лет. Среди участников три представителя Кыргызстана.

11-17 сентября. Международные соревнования среди юниорок по футболу. Ташкент (Узбекистан)

Участвуют сборные Узбекистана, Ирана, Кыргызстана и Таджикистана. Возраст футболисток — до 15 лет.

13-16 сентября. Международные соревнования по пенчак силату. Паханг (Малайзия)

Недавно наши мастера данного вида спорта успешно выступили в Корее на Всемирных играх боевых искусств. Теперь едут блистать на родину пенчак силата.

14-22 сентября. Чемпионат мира по борьбе. Нур-Султан (Казахстан)

Запланированы турниры по вольной, греко-римской и женской борьбе. Кроме медалей, разыгрываются путевки на Олимпийские игры — 2020. Надежды Кыргызстана — Акжол Махмудов, Руслан Царев, Мурат Рамонов, Мээрим Жуманазарова и другие.

16-17 сентября. Чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Одна из целей состязаний — формирование национальной сборной для участия в чемпионате мира. Ожидается участие ведущих кикбоксеров КР Уланбека Касымбекова, Чынгыза Бегматова, Шерзода Кабутова, Рустама Ибрагимова, Авазбека Аманбекова, Сергея Дубова, Мусы Паншарова и Алины Камаловой.

16-21 сентября. Международные соревнования «Кубок Кремля» по бильярду. Москва (Россия)

Турнир проводится по правилам комбинированной пирамиды. Кыргызстанцы, как обычно, в числе фаворитов.

16-21 сентября. Национальные игры кочевников. Талас

Соревнования проводятся впервые. Участвуют более 600 спортсменов со всего Кыргызстана, включая таких мастеров, как Манас Ниязов и Анарбек Джамакеев. Медали разыгрываются в 10 видах спорта, включая алыш, кок-бору и тогуз-коргоол.

16-22 сентября. Международные соревнования среди женщин по теннису. Сен-Мало (Франция)

На корты вышли более 40 спортсменок из 21 страны. В их числе кыргызстанка Ксения Палкина.

18 сентября. Отборочные соревнования на чемпионат Азии — 2020 среди юношей по футболу, первый тур. Бишкек, стадион имени Д.Омурзакова

сборная Ирака — сборная ОАЭ, 14.00,

сборная Кыргызстана — сборная Ливана, 18.00.

Путевку в финальную стадию континентального первенства оспаривают команды, составленные из игроков до 16 лет.

18-27 сентября. Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Паттайя (Таиланд)

Здесь на кону тоже лицензии на Олимпиаду. В составе сборной Кыргызстана есть спортсмены, способные их выиграть.

20 сентября. Отборочные соревнования на чемпионат Азии — 2020 среди юношей по футболу, второй тур. Бишкек, стадион имени Д.Омурзакова

сборная Ливана — сборная Ирака, 14.00,

сборная ОАЭ — сборная Кыргызстана, 18.00.

20-22 сентября. Международные соревнования Grand Prix по дзюдо. Ташкент (Узбекистан)

На татами выйдут 470 спортсменов из 73 стран, включая Кыргызстан.

20-22 сентября. Чемпионат Центральной Азии по бирманскому боксу. Кара-Балта, спорткомплекс «Манас»

Для отечественных бойцов турнир будет этапом подготовки к чемпионату мира. Тот пройдет в ноябре в Москве.

21 сентября. Международные соревнования WWFC 15 по смешанным единоборствам. Киев (Украина)

В одном из боев Ринат Саякбаев (Кыргызстан) и Кирилл Горобец (Украина) оспорят титул чемпиона мира среди профессионалов (по версии WWFC) в легком весе.

21 сентября. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 22-й тур

«Академия-Лидер» — «Дордой»,

«Алай» — «Кара-Балта».

21 сентября. Чемпионат по спортстекингу. Бишкек, ТЦ «Азия Молл», 16.00

Спортстекинг — скоростная сборка и разборка пирамид из специальных пластиковых стаканчиков. Это первый турнир по нему в истории Кыргызстана.

22 сентября. Международный полумарафон. Бишкек, ФОК «Газпром», 09.00

В программе забеги на 3, 10 и 21 километр. Призовой фонд — 504 тысячи сомов.

22 сентября. Отборочные соревнования на чемпионат Азии — 2020 среди юношей по футболу, третий тур. Бишкек, стадион имени Д.Омурзакова

сборная Ливана — сборная ОАЭ, 14.00,

сборная Ирака — сборная Кыргызстана, 18.00.

22 сентября. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 22-й тур

«Илбирс» — «Абдыш-Ата»,

«Нефтчи» — «Алга».

22-23 сентября. Чемпионат мира по грэпплингу UWW. Нур-Султан (Казахстан)

Аналогичный турнир в 2018-м тоже проходил в Нур-Султане; сборная Кыргызстана выиграла 21 медаль. Всерьез настроена она и ныне.
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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