Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

В составе сборной Кыргызстана титулованные Азат Усеналиев, Адылбек уулу Эркин и другие.

Медали разыгрываются в двух возрастных группах — старше 50 и старше 65 лет. Среди участников три представителя Кыргызстана.

Участвуют сборные Узбекистана, Ирана, Кыргызстана и Таджикистана. Возраст футболисток — до 15 лет.

Недавно наши мастера данного вида спорта успешно выступили в Корее на Всемирных играх боевых искусств. Теперь едут блистать на родину пенчак силата.

Запланированы турниры по вольной, греко-римской и женской борьбе. Кроме медалей, разыгрываются путевки на Олимпийские игры — 2020. Надежды Кыргызстана — Акжол Махмудов, Руслан Царев, Мурат Рамонов, Мээрим Жуманазарова и другие.

Одна из целей состязаний — формирование национальной сборной для участия в чемпионате мира. Ожидается участие ведущих кикбоксеров КР Уланбека Касымбекова, Чынгыза Бегматова, Шерзода Кабутова, Рустама Ибрагимова, Авазбека Аманбекова, Сергея Дубова, Мусы Паншарова и Алины Камаловой.

Турнир проводится по правилам комбинированной пирамиды. Кыргызстанцы, как обычно, — в числе фаворитов.

Соревнования проводятся впервые. Участвуют более 600 спортсменов со всего Кыргызстана, включая таких мастеров, как Манас Ниязов и Анарбек Джамакеев. Медали разыгрываются в 10 видах спорта, включая алыш, кок-бору и тогуз-коргоол.

На корты вышли более 40 спортсменок из 21 страны. В их числе кыргызстанка Ксения Палкина.

сборная Ирака — сборная ОАЭ, 14.00,

сборная Кыргызстана — сборная Ливана, 18.00.

Путевку в финальную стадию континентального первенства оспаривают команды, составленные из игроков до 16 лет.

Здесь на кону тоже лицензии на Олимпиаду. В составе сборной Кыргызстана есть спортсмены, способные их выиграть.

сборная Ливана — сборная Ирака, 14.00,

сборная ОАЭ — сборная Кыргызстана, 18.00.

Grand Prix по дзюдо. Ташкент (Узбекистан)

На татами выйдут 470 спортсменов из 73 стран, включая Кыргызстан.

Для отечественных бойцов турнир будет этапом подготовки к чемпионату мира. Тот пройдет в ноябре в Москве.

WWFC 15 по смешанным единоборствам. Киев (Украина)

В одном из боев Ринат Саякбаев (Кыргызстан) и Кирилл Горобец (Украина) оспорят титул чемпиона мира среди профессионалов (по версии WWFC) в легком весе.

«Академия-Лидер» — «Дордой»,

«Алай» — «Кара-Балта».

Спортстекинг — скоростная сборка и разборка пирамид из специальных пластиковых стаканчиков. Это первый турнир по нему в истории Кыргызстана.

В программе забеги на 3, 10 и 21 километр. Призовой фонд — 504 тысячи сомов.

сборная Ливана — сборная ОАЭ, 14.00,

сборная Ирака — сборная Кыргызстана, 18.00.

«Илбирс» — «Абдыш-Ата»,

«Нефтчи» — «Алга».

UWW. Нур-Султан (Казахстан)

Аналогичный турнир в 2018-м тоже проходил в Нур-Султане; сборная Кыргызстана выиграла 21 медаль. Всерьез настроена она и ныне.