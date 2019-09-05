Королева дзюдо. Украинская красотка, которая любого уложит на лопатки

Дарья Белодед в 18 лет выиграла второй чемпионат мира по дзюдо, который прошел в конце августа в Японии. Она предпочитает татами, хотя блестяще смотрелась бы и на подиуме, пишет издание «Чемпионат».

Дарья родилась в семье именитого украинского дзюдоиста и самбиста Геннадия Белодеда — призера чемпионатов мира и Европы. Однако изначально родители были против того, чтобы их дочь пришла на ковер.

Лишь после того, как у Даши не сложилось с танцами и гимнастикой, она пришла в дзюдо всерьез и надолго. Родители же и стали ее личными тренерами.

48 килограммов

До основы сборной Украины Дарья добралась в 16 лет, выиграв к этому времени первенство мира среди молодежи. В 2017 году на своем первом чемпионате Европы она, победив в финале весовой категории дороссиянку Ирину Долгову, завоевала свой первый серьезный титул.

В 2018 году Дарья Белодед блистала на чемпионате мира. В финале одержала досрочную победу над действующей чемпионкой Фуной Танаки и стала самой юной победительницей в истории чемпионатов мира по дзюдо — 17 лет и 11 месяцев.

Стать чемпионкой мира девушке помог... перелом челюсти. Дарья получила травму перед стартом чемпионата Европы и очень расстроилась, что не смогла защитить титул. Однако пауза помогла ей правильно выстроить подготовку, и в Баку девушка приехала на пике формы. Если до турнира ее называли «принцессой дзюдо», то после — уже «королевой».

На все соревнования Дарья ездит с родителями и перед выступлением всегда целует их. Дзюдоистка уверена, что это приносит ей удачу. Мама для нее — «личный талисман».

Разумеется, Дарья мечтает о победе на Олимпиаде-2020. А после завершения спортивной карьеры — стать журналисткой. О карьере модели, как она сама призналась, не задумывается.