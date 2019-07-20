Кыргызстанец выиграл бронзу на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Кыргызстанец Азизбек Замирбек уулу выиграл бронзу на чемпионате мира по пара-пауэрлифтингу. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Турнир прошел 12-20 июля в городе Нур-Султане (Казахстан). Участвовали спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Азизбек Замирбек уулу выступал среди юниоров в весовой категории до 54 кг. Он осилил штангу весом 89 кг, что позволило ему занять третье место. «Вначале судьи не засчитали ему лучшую попытку, и в итоговом протоколе он стал четвертым. Но, рассмотрев апелляцию главного тренера сборной КР Аднана Джабраилова, они поменяли решение», — отметили в ГАМФКиС.

На состязаниях среди взрослых разыгрывались лицензии на Паралимпийские игры — 2020. Никто из трех кыргызстанцев их не завоевал.