18:53
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кыргызстанец выиграл бронзу на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Фото ГАМФКиС. Азизбек Замирбек уулу - бронзовый призер ЧМ по пара-пауэрлифтингу

Кыргызстанец Азизбек Замирбек уулу выиграл бронзу на чемпионате мира по пара-пауэрлифтингу. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Турнир прошел 12-20 июля в городе Нур-Султане (Казахстан). Участвовали спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Азизбек Замирбек уулу выступал среди юниоров в весовой категории до 54 кг. Он осилил штангу весом 89 кг, что позволило ему занять третье место. «Вначале судьи не засчитали ему лучшую попытку, и в итоговом протоколе он стал четвертым. Но, рассмотрев апелляцию главного тренера сборной КР Аднана Джабраилова, они поменяли решение», — отметили в ГАМФКиС.

На состязаниях среди взрослых разыгрывались лицензии на Паралимпийские игры — 2020. Никто из трех кыргызстанцев их не завоевал.
Ссылка:
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
Борцы с железом. Кто победил на чемпионате Кыргызстана по пауэрлифтингу
Кыргызстанцы выиграли две медали на Кубке мира по пауэрлифтингу
Кровью и потом. Как из хилого юноши вырос чемпион мира по пауэрлифтингу
Элита пауэрлифтинга. В Бишкеке сразились самые сильные люди Кыргызстана
Качая железо. Как сварщик из Бишкека стал самым сильным человеком Азии
У Кыргызстана украли «золото» на чемпионате мира по пауэрлифтингу
В Кыргызстане определили сильнейших пауэрлифтеров страны
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
Богатырь с Иссык-Куля: от пастора — в чемпионы мира по пауэрлифтингу
У Кыргызстана второе «серебро» на Кубке мира по пауэрлифтингу
Популярные новости
В городе Ош болельщики закидали бутылками игроков футбольного клуба В городе Ош болельщики закидали бутылками игроков футбольного клуба
Трясет не&nbsp;только Меркель. Боец ММА после взвешивания не&nbsp;смогла позировать СМИ Трясет не только Меркель. Боец ММА после взвешивания не смогла позировать СМИ
Повезло с&nbsp;группой? Кыргызстан узнал соперников по&nbsp;отбору на&nbsp;ЧМ по&nbsp;футболу Повезло с группой? Кыргызстан узнал соперников по отбору на ЧМ по футболу
Матч осужденных. Как Кокорин и&nbsp;Мамаев играют в&nbsp;футбол на&nbsp;зоне Матч осужденных. Как Кокорин и Мамаев играют в футбол на зоне
Бизнес
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; начал работу с&nbsp;переводами Faster «Халык Банк Кыргызстан» начал работу с переводами Faster
Изменения в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банке&raquo;&nbsp;&mdash; мощный сигнал для развития экономики Изменения в «Бакай Банке» и «БТА Банке» — мощный сигнал для развития экономики
Мобильный оператор&nbsp;О! развивает крупнейшую сеть 4G&nbsp;LTE в&nbsp;Кыргызстане Мобильный оператор О! развивает крупнейшую сеть 4G LTE в Кыргызстане
Безопасность ребенка и&nbsp;спокойствие родителей с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Безопасность ребенка и спокойствие родителей с услугой «Где дети?» от MegaCom