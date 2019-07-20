Таэквондисты из Кыргызстана выиграли 12 медалей на чемпионате Кореи

Кыргызстанцы выиграли 12 медалей на открытом чемпионате Кореи по таэквондо WT. Об этом 24.kg сообщили в ассоциации данного вида спорта КР.

Турнир прошел в городе Чхунчхоне. Участвовали более 2,5 тысячи бойцов из 60 стран. Медали разыгрывались в нескольких разделах. Все 12 представителей КР поднялись на пьедестал почета. Марат Ниязов и Бегимай Дуйшембиева взяли золото, Дастан Мукашев, Султан Максатбеков, Акылай Кожамбердиева, Адилет Абдимиталипов, Камила Мамедтохтиева и Элина Кубатбекова — серебро. Канат Урустемов, Ясин Исаков, Аяна Максатбекова и Эмир Сейдиматов стали бронзовыми призерами.

«Мы довольны результатами наших спортсменов. Они проявили силу воли и стремление к победе», — отметили в ассоциации.