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Происшествия

Солдат Сил воздушной обороны Кыргызстана застрелился. Подробности

Солдат Сил воздушной обороны застрелился из автомата Калашникова. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник управления информационного обеспечения Генштаба Майрамбек Мусиев.

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По его словам, чрезвычайное происшествие в войсковой части зенитно-ракетной бригады произошло сегодня примерно в 14.00.

В свою очередь в Генштабе указывают, что солдат срочной службы застрелился при несении службы часовым поста. Рядовому Р.Э. было 22 года.

«По данному факту командованием СВО назначено служебное расследование, причины происшествия устанавливаются. Военной прокуратурой Бишкекского гарнизона проводится проверка по факту случившегося», — прокомментировали в ведомстве
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