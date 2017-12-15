Эксперты нашли в анализах задержанного офицера спецназа «Пантера» наркотики

Экспертиза выявила в анализах задержанного «пантеровца» наркотики. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что наркотические средства нашли при обыске квартиры в куртке майора Ниязбека Борукулова. Кроме того, согласно заключению наркологов, в его организме обнаружена марихуана.

Военнослужащему предъявлено обвинение по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических или психотропных веществ без цели сбыта» Уголовного кодекса КР.

Напомним, офицер спецназа «Пантера» Национальной гвардии Кыргызстана арестован и водворен в СИЗО-1 на месяц. Начальник штаба батальона спецподразделения был задержан в Токмаке у себя дома сотрудниками ГОВД.