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Генерал-майора Малика Джумагулова не впустили в Кыргызстан

Фото из Интернета. Малик Джумагулов

Генерал-майора запаса Малика Джумагулова не впустили в Кыргызстан. Об этом ИА «24.kg» сообщил он сам.

По его словам, 30 ноября он проходил КПП «Ак-Жол», однако кыргызстанские пограничники отказали ему во въезде в страну.

«Получив гражданство Казахстана в июле 2007 года, я начал оформлять пенсию. Гражданство получено мной в соответствии с четырехсторонним соглашением между Россией, Белоруссией, Казахстаном и Кыргызстаном «Об упрощенном гражданстве и пенсионном обеспечении военнослужащих, прослуживших в Советской армии и ВМФ не менее 20 лет», — рассказал он.

Гражданство поменял из-за пенсионного обеспечения. Живу в Кыргызстане с 1987 года, являюсь генералом запаса, имею государственные награды. Не понимаю причин отказа во въезде в страну. Налоговых или каких-либо еще задолженностей не имею. На КПП сослались на законы о госгранице и о внешней миграции.

Малик Джумагулов

Он подчеркнул, что, отслужив много лет в кыргызской армии, является патриотом страны. «Сейчас я жду ответа МИД КР. Если бы я был в чем-то виноват, меня могли пропустить и задержать на границе», — добавил генерал майор.

В пресс-службе Государственной пограничной службы подтвердили информацию о запрете на въезд генералу. Однако причин в ведомстве не знают.

Справка ИА «24.kg». Малик Мукаевич Джумагулов — генерал-майор. Окончил Академию Генерального штаба Российской Федерации. В 2005-2006 годах был командующим Северной группировкой войск КР. В 2006-м — начальник Кыргызского государственного национального военного лицея.
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