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Происшествия

Милиционер пытал несовершеннолетнего. Его отдали под суд

Начальнику поселкового отделения милиции села Бургонду Ноокенского района Джалал-Абадской области предъявили обвинение по двум статьм УК КР. Его обвиняют в пытках в отношении несовершеннолетнего, сообщила Генеральная прокуратура Кыргызстана.

По ее данным, в прокуратуру Ноокенского района обратилась жительница села Бургонду с просьбой принять меры к сотрудникам ОВД Ноокенского района, которые 11 июля доставили в ПОМ и избили ее несовершеннолетнего сына.

Установлено, что в ночь на 11 июля на мероприятии в селе Ормон-Сай произошла драка, где задержанный ударил ножом приятеля. Пострадавшего доставили в больницу. 11 июля подозреваемого доставили в ПОМ для выяснения обстоятельств происшествия.

С целью получения признательных показаний по факту хулиганства начальник ПОМ бил парня и насильно удерживал у себя в сарае восемь часов.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, 17-летний парень получил телесные повреждения, которые оценили как «менее тяжкий вред здоровью». Подследственный частично лишился слуха.

Прокуратура Ноокенского района 24 июля возбудила уголовное дело по статье «Пытка, совершенная в отношении несовершеннолетнего» УК КР. Расследование поручено следственному подразделению управления ГКНБ по Джалал-Абадской области.

Начальнику ПОМ 5 декабря предъявили обвинение. Дело направлено в Ноокенский районный суд.
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