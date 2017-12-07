В убийстве гражданина Кыргызстана в Литве подозревают его соотечественника

В убийстве кыргызстанца подозревают его соотечественника. Об этом сообщил портал DELFI.

По информации следствия, 26 ноября в Литву приехали два водителя из Кыргызстана. Один должен был ехать в Клайпеду, а другой в Бельгию. 1 декабря в полицию с заявлением обратился гражданин КР, 1973 года рождения, и сообщил об исчезновении своего соотечественника. Как сегодня выяснилось, он и является подозреваемым: мужчина таким образом решил ввести следствие в заблуждение.

Пока подозреваемого еще не допросили, поэтому мотивы убийства неизвестны.

Водитель дальнего следования пропал в Литве 28 ноября по пути из Каунаса в Клайпеду.