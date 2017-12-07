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Происшествия

Водитель, снесший линию электропередачи в Караколе, не пострадал

Водитель, снесший линию электропередачи в городе Караколе, не пострадал. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, автовладелец был трезвым. Травмирован пассажир. Его госпитализировали с переломом ключицы. По предварительным данным, водитель из-за сильного снегопада и гололеда не справился с управлением.

В результате ДТП на подстанции «Кун-Батыш» произошло аварийное отключение трансформатора № 1 и часть города осталась без света.

Ведутся восстановительные работы. Обесточенных потребителей перезапитывают по альтернативным схемам электроснабжения.
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