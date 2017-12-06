14:51
-1
USD 69.74
EUR 82.63
RUB 1.19
Происшествия

Сотрудник ОАО «Северэлектро» вымогал у потребителя $2,7 тысячи

Начальник службы сбыта Чуйского района ОАО «Северэлектро» вымогал $2,7 тысячи. Об этом сообщили в Государственной службе КР по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, ранее в финпол поступило заявление в отношении сотрудника «Северэлектро» Э.Б., вымогающего деньги за подключение отдельного кабеля от трансформаторной подстанции.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 225 (незаконное получение вознаграждения служащим) УК КР.

Начальника службы сбыта Чуйского района Э.Б. задержали 5 октября при получении 35 тысяч сомов. Ранее он уже получил от заявителя 115 тысяч сомов. Ему предъявлено обвинение.

Накануне уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
Ссылка:
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
В России за взятку сотруднику полиции кыргызстанец заплатит штраф
За вымогательство взятки задержали сотрудника Пограничной службы Кыргызстана
В Ошской области за вымогательство взятки задержан майор милиции
В Бишкеке гражданин Китая попытался дать взятку милиционеру
На взятке задержан сотрудник УСБНОН по городу Ош
Сотрудник департамента при ГРС вымогал взятку за оформление автомашины
Сотрудник УВД Бишкека вымогал у граждан Казахстана деньги
В Пензе гражданин Кыргызстана проведет полгода в колонии за попытку дать взятку
Начальника паспортного отдела Араванского района поймали на взятке
Злоумышленники продолжают сливать масло с подстанций в Чуйской области
Популярные новости
Дело возбуждено. Малышу, которого жестоко пинал родной отец, всего 2,6 года Дело возбуждено. Малышу, которого жестоко пинал родной отец, всего 2,6 года
Аферы с&nbsp;авто. Как машины из&nbsp;Кыргызстана попадают в&nbsp;Казахстан и&nbsp;наоборот Аферы с авто. Как машины из Кыргызстана попадают в Казахстан и наоборот
Шок. В&nbsp;Бишкеке мужчина пинает ребенка, заставляя его подняться с&nbsp;земли Шок. В Бишкеке мужчина пинает ребенка, заставляя его подняться с земли
Личности погибших в&nbsp;ДТП на&nbsp;трассе Алматы&nbsp;&mdash; Бишкек устанавливают Личности погибших в ДТП на трассе Алматы — Бишкек устанавливают
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил новые базовые станции на&nbsp;юге страны Мобильный оператор О! запустил новые базовые станции на юге страны
4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom запущен в&nbsp;19&nbsp;селах Чуйской области 4G LTE от MegaCom запущен в 19 селах Чуйской области
Врачи vs&nbsp;министр. Обращение ко&nbsp;всем ветвям власти Врачи vs министр. Обращение ко всем ветвям власти
Безлимитный Интернет от&nbsp;MegaCom: всю ночь напролет Безлимитный Интернет от MegaCom: всю ночь напролет