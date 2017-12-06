Сотрудник ОАО «Северэлектро» вымогал у потребителя $2,7 тысячи

Начальник службы сбыта Чуйского района ОАО «Северэлектро» вымогал $2,7 тысячи. Об этом сообщили в Государственной службе КР по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, ранее в финпол поступило заявление в отношении сотрудника «Северэлектро» Э.Б., вымогающего деньги за подключение отдельного кабеля от трансформаторной подстанции.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 225 (незаконное получение вознаграждения служащим) УК КР.

Начальника службы сбыта Чуйского района Э.Б. задержали 5 октября при получении 35 тысяч сомов. Ранее он уже получил от заявителя 115 тысяч сомов. Ему предъявлено обвинение.

Накануне уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.