Семья, возвращаясь с тоя, попала в ДТП. Погибли три человека

Три человека погибли в ДТП в Кадамджайском районе Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По их данным, накануне члены одной семьи возвращались домой с тоя, который проходил в городе Кызыл-Кие. В машине марки «Дэу Нубира» были шестеро жителей Кадамджая.

На 87-м километре дороги Ош - Исфана водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение, затем в мясной павильон и опрокинулся.

От полученных травм погибли 33-летний водитель М.Т., его 67-летняя мать М.Ж. и 76-летняя тетя А.С. Остальные пассажиры, в том числе трехлетняя девочка, с тяжелыми травмами доставлены в районную больницу.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.