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На юге Кыргызстана для айыл окмоту незаконно построили кухню, туалет и беседку

На юге Кыргызстана выявлен факт незаконного строительства. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП).

По ее данным, индивидуальный предприниматель К.К., нарушив закон и постановление правительства, не имея лицензии на строительные работы, 24 августа 2016 года заключил договор с сельской управой Сарай Кара-Суйского района на строительство туалета на 173 тысячи 85 сомов.

«Гражданин К.К. 29 марта 2017 года также заключил договор с сельской управой на строительство склада, кухни и летней беседки на 798 тысяч 600 сомов. Таким образом, К.К., исполнив договорные обязанности, получил незаконный доход в 971 тысячу 685 сомов», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 180 (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере) УК КР. Ведется следствие.
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