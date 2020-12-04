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Сюжет: Скандалы с чиновниками

У главы ГКПЭН выявили поддельный диплом. Он инициировал экспертизу в суде

В отношении главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Жиргалбека Сагынбаева возбудили уголовное дело. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Генеральной прокуратуре.

Уголовное дело по статье «Подделка документов» УК КР возбудили еще в 2019 году.

В распоряжении редакции есть обвинительный акт, подписанный на тот момент первым заместителем генпрокурора Нурланом Дардановым.

В нем указано, что Жиргалбек Сагынбаев зачислен в 1997 году в Кыргызский архитектурно-строительный институт (позже вуз переименовали в КГУСТА). Однако в 2000-м его отчислили за академическую неуспеваемость и неуплату за обучение.

По версии следствия, с 2000 по 2006 год Сагынбаев приобрел у неустановленных лиц поддельный диплом с присвоением квалификации «экономист». При этом, по данным КГУСТА, документ не соответствует установленным образцам.

Уголовное дело рассматривает Первомайский районный суд Бишкека.

Жиргалбек Сагынбаев подтвердил наличие уголовного дела в отношении него. Однако, по его словам, в суде он готов доказать свою невиновность.

«Это были 1990-е годы. Денег не было, я не смог заплатить за контракт. Через месяц деньги нашел и меня восстановили. Сейчас дело в суде. Я сам инициировал экспертизу всех трех моих дипломов о высшем образовании», — прокомментировал он.

Чиновник не смог назвать конкретную дату отчисления и восстановления на учебе. Он сослался на то, что всю неделю работал и устал.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175643/
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