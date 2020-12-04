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В городе Ош чиновники присвоили больше 70 миллионов сомов

В Оше управление Финансовой полиции расследует дело по факту присвоения бюджетных средств при электроснабжении жилого массива «Кен-Сай». Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГСБЭП.

«Между УКС Ошской области и ОАО «Э.» был заключен договор на электроснабжение жилого массива «Кен-Сай» на общую сумму около 200 миллионов сомов. Генеральный подрядчик ОАО «Э.» заключил договор субподряда с ОсОО «С.Т.», согласно которому указанное ОсОО принимает на себя обязательства по поставке оборудования и выполнению общестроительных работ. После чего ОсОО «С.Т.» осуществило поставку двух трансформаторов на сумму 82,6 миллиона сомов при том, что их фактическая стоимость составляет около 10 миллионов. Таким образом, стоимость двух поставленных трансформаторов была завышена почти в восемь раз, а сумма ущерба предварительно составляет 73,4 миллиона сомов», — рассказали в ведомстве.

В ГСБЭП отмечают, что ранее в рамках другого досудебного производства по аналогичному факту был задержан руководитель ОсОО «С.Т.». Расследование продолжается. Устанавливаются все причастные к преступлению лица.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175610/
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