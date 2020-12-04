08:22
USD 84.80
EUR 103.13
RUB 1.14
Происшествия

Взял $100 тысяч за квартиру и исчез. В Бишкеке задержан мошенник

Оперативники столичной милиции задержали подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека.

«1 декабря с заявлением в милицию обратилась гражданка З.Е. с просьбой принять меры в отношении гражданина О.Т., который в начале марта под предлогом продажи квартиры, расположенной в многоэтажном доме по улице Каралаева, взял у нее $100 тысяч и скрылся. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Оперативникам службы криминальной милиции Октябрьского РУВД стало известно, что подозреваемый скрывается в арендованной им квартире по улице Жукеева-Пудовкина. Он был задержан», — рассказали в управлении.

пресс-службы УВД Октябрьского района Бишкека
Фото пресс-службы УВД Октябрьского района Бишкека

Следствие считает, что это мог быть не единичный факт мошенничества. Тех, кто мог пострадать от действий злоумышленника, в милиции просят обратиться по следующим номерам телефонов: 0772333201, 0707814444 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175601/
просмотров: 2785
Версия для печати
Материалы по теме
Билеты из Москвы в Бишкек подорожали в полтора раза
Патрульная милиция освободила тротуар у мэрии Бишкека от припаркованных авто
Из Иссык-Куля выловили еще 30 километров браконьерских сетей
Цифра дня. 2 тысячи 425 пожаров произошло в Кыргызстане с начала года
В Кыргызстан незаконно ввезли авто, нанеся ущерб бюджету в 13 миллионов сомов
Тротуар возле мэрии Бишкека превратили в проезжую часть и парковку
В городе Ош чиновники присвоили больше 70 миллионов сомов
В Москве задержаны пятеро объявленных в международный розыск кыргызстанцев
В Бишкеке милиция вернула родителям потерявшегося ребенка
Бишкекчанка пожаловалась на бездомных, спящих прямо у мусорных баков
Популярные новости
Избиение шестилетнего Рамазана. Мать отказалась от&nbsp;родного ребенка Избиение шестилетнего Рамазана. Мать отказалась от родного ребенка
Массовая драка произошла возле ЦУМа. Задержали 15&nbsp;человек Массовая драка произошла возле ЦУМа. Задержали 15 человек
Тело погибшего в&nbsp;Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на&nbsp;родину Тело погибшего в Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на родину
В&nbsp;Тонском районе изнасиловали несовершеннолетнюю. Обвиняемого оправдали В Тонском районе изнасиловали несовершеннолетнюю. Обвиняемого оправдали
Бизнес
Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с&nbsp;MegaCom Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с MegaCom
В&nbsp;Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия В Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в&nbsp;центре Бишкека Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в центре Бишкека
MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и&nbsp;топовые игры нон-стоп MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые игры нон-стоп
5 декабря, суббота
08:04
В городе Ош сегодня пройдет общегородской субботник В городе Ош сегодня пройдет общегородской субботник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 декабря, пятница
23:51
Названы важные для безопасного использования WhatsApp настройки
23:29
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
23:03
На аукцион выставлено месторождение угля в Ошской области
22:43
Езда по встречке. ПДД в Бишкеке нарушили водители инкассаторской машины и буса
22:20
Важно для переболевших COVID-19: назван напиток против выпадения волос