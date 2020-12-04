В Кыргызстане выявили точки продаж с незаконной алкогольной продукцией

В двух областях страны изъяли более 9 тысяч бутылок алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе Налоговой службы.

По ее данным, в мелкооптовых магазинах, расположенных в Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях, установили факты хранения и реализации алкогольной продукции с нарушением правил применения акцизных марок.

В Бишкеке выявили факт хранения крупной партии импортной алкогольной продукции с отсутствующими контрэтикетками и стикерами. На три субъекта предпринимательства наложили штраф в 84 тысячи сомов.

Кроме того, в Аламединском районе на одном из заводов по производству алкогольной продукции выявили недостачу акцизных марок на коньячную продукцию в количестве 2 тысячи 915 штук.