В Москве задержаны пятеро объявленных в международный розыск кыргызстанцев. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД КР. Среди них есть мошенники и те, кто разыскивался милицией за покушение на убийство целой семьи.

При содействии представительства МВД КР в РФ в ноябре правоохранительными органами Российской Федерации установлены и задержаны:

28-летний уроженец Чуйской области, находившийся в розыске с августа за мошенничество, совершенное в крупном размере. В октябре 2017 года он продал свою автомашину «Мерседес Даймлер-Крайслер S-500» на которую по определению суда был наложен арест, после этого скрылся в неизвестном направлении. Потерпевшей был причинен материальный ущерб на сумму больше 342 тысяч сомов.

31-летний уроженец Чуйской области, объявленный в межгосударственный розыск в 2019 году. Он разыскивался сотрудниками ГКНБ за подстрекательство к использованию должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы.

27-летний уроженец Джалал-Абадской области, объявленный в межгосударственный розыск в 2019 году за покушение на убийство семьи в одном из сел Сузакского района.

35-летний уроженец Баткенской области, который разыскивался ГСБЭП по факту злоупотребления должностным положением и за служебный подлог.

46-летний уроженец Джалал-Абадской области, который осенью 2015 года обманом завладел имуществом жителя Сузакского района, нанеся ему ущерб на сумму в 810 тысяч сомов.

По информации МВД, решается вопрос об экстрадиции задержанных на родину. Представительство МВД Кыргызской Республики в Российской Федерации продолжает поиск скрывающихся на территории России фигурантов уголовных дел.