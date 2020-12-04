08:22
USD 84.80
EUR 103.13
RUB 1.14
Происшествия

В Москве задержаны пятеро объявленных в международный розыск кыргызстанцев

В Москве задержаны пятеро объявленных в международный розыск кыргызстанцев. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД КР. Среди них есть мошенники и те, кто разыскивался милицией за покушение на убийство целой семьи.

При содействии представительства МВД КР в РФ в ноябре правоохранительными органами Российской Федерации установлены и задержаны:

  • 28-летний уроженец Чуйской области, находившийся в розыске с августа за мошенничество, совершенное в крупном размере. В октябре 2017 года он продал свою автомашину «Мерседес Даймлер-Крайслер S-500» на которую по определению суда был наложен арест, после этого скрылся в неизвестном направлении. Потерпевшей был причинен материальный ущерб на сумму больше 342 тысяч сомов.
  • 31-летний уроженец Чуйской области, объявленный в межгосударственный розыск в 2019 году. Он разыскивался сотрудниками ГКНБ за подстрекательство к использованию должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы.
  • 27-летний уроженец Джалал-Абадской области, объявленный в межгосударственный розыск в 2019 году за покушение на убийство семьи в одном из сел Сузакского района.
  • 35-летний уроженец Баткенской области, который разыскивался ГСБЭП по факту злоупотребления должностным положением и за служебный подлог.
  • 46-летний уроженец Джалал-Абадской области, который осенью 2015 года обманом завладел имуществом жителя Сузакского района, нанеся ему ущерб на сумму в 810 тысяч сомов.

По информации МВД, решается вопрос об экстрадиции задержанных на родину. Представительство МВД Кыргызской Республики в Российской Федерации продолжает поиск скрывающихся на территории России фигурантов уголовных дел.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175534/
просмотров: 2695
Версия для печати
Материалы по теме
Билеты из Москвы в Бишкек подорожали в полтора раза
Патрульная милиция освободила тротуар у мэрии Бишкека от припаркованных авто
Из Иссык-Куля выловили еще 30 километров браконьерских сетей
Цифра дня. 2 тысячи 425 пожаров произошло в Кыргызстане с начала года
В Кыргызстан незаконно ввезли авто, нанеся ущерб бюджету в 13 миллионов сомов
Тротуар возле мэрии Бишкека превратили в проезжую часть и парковку
В городе Ош чиновники присвоили больше 70 миллионов сомов
Взял $100 тысяч за квартиру и исчез. В Бишкеке задержан мошенник
В Жогорку Кенеше рассказали, кто еще полетит с Талантом Мамытовым в Москву
В Бишкеке милиция вернула родителям потерявшегося ребенка
Популярные новости
Избиение шестилетнего Рамазана. Мать отказалась от&nbsp;родного ребенка Избиение шестилетнего Рамазана. Мать отказалась от родного ребенка
Массовая драка произошла возле ЦУМа. Задержали 15&nbsp;человек Массовая драка произошла возле ЦУМа. Задержали 15 человек
Тело погибшего в&nbsp;Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на&nbsp;родину Тело погибшего в Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на родину
В&nbsp;Тонском районе изнасиловали несовершеннолетнюю. Обвиняемого оправдали В Тонском районе изнасиловали несовершеннолетнюю. Обвиняемого оправдали
Бизнес
Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с&nbsp;MegaCom Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с MegaCom
В&nbsp;Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия В Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в&nbsp;центре Бишкека Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в центре Бишкека
MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и&nbsp;топовые игры нон-стоп MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые игры нон-стоп
5 декабря, суббота
08:04
В городе Ош сегодня пройдет общегородской субботник В городе Ош сегодня пройдет общегородской субботник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 декабря, пятница
23:51
Названы важные для безопасного использования WhatsApp настройки
23:29
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
23:03
На аукцион выставлено месторождение угля в Ошской области
22:43
Езда по встречке. ПДД в Бишкеке нарушили водители инкассаторской машины и буса
22:20
Важно для переболевших COVID-19: назван напиток против выпадения волос