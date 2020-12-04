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Происшествия

В Кара-Балте неизвестные дважды совершили разбой на один и тот же магазин

В Кара-Балте за три месяца неизвестные дважды совершили вооруженное нападение на один и тот же магазин. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Уточняется, что магазин находится на расстоянии 300 метров от Жайылского РОВД.

«Сотрудники Жайылского РОВД не могут найти преступников, несмотря на наличие видеозаписи с камер наблюдения», — заявили редакции.

В ГУВД Чуйской области подтвердили факт разбойного нападения. По данным милиции, сейчас ведутся все необходимые следственные и оперативные мероприятия по задержанию подозреваемых.

«В августе и ноябре этого года в милицию поступало сообщение о разбойном нападении на магазин в Кара-Балте. Неизвестные лица, угрожая физической расправой дочери владельца магазина, украли в первом случае 250 тысяч сомов, а во втором — 30 тысяч. Факты зарегистрированы в ЕРПП по статье «Разбой» УК КР. Изучены все записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены предполагаемые злоумышленники в медицинских масках. Проводится ряд следственных и оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175475/
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