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Происшествия

В Чуйской области задержаны трое подозреваемых, напавших на сотрудника милиции

Сотрудники милиции задержали троих участников погони, произошедшей в Чуйской области 26 ноября. Об этом сегодня сообщает ГУВД региона.

В тот день, напомним, сотрудники УОБДД на одном из контрольно-пропускных пунктов Иссык-Атинского района остановили для проверки документов две автомашины марки «Мерседес-Бенц». Водители не подчинились требованиям милиционеров и попытались скрыться.

В результате погони одна из машин была остановлена в районе села Кировского. Находившиеся в ее салоне люди начали угрожать милиционерам физической расправой и оказали активное сопротивление. Милиционер был вынужден произвести предупредительные выстрелы в воздух.

Один участник потасовки был арестован на месте, остальным удалось скрыться. По факту нападения на сотрудника милиции было возбуждено уголовное дело.

«По подозрению в совершении этого преступления оперативниками были задержаны и водворены в ИВС ОВД Иссык-Атинского района трое подозреваемых, старшему из которых 32 года, младшему 22. Все задержанные судом взяты под стражу в СИЗО-1 Бишкека», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175440/
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