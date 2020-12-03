08:21
USD 84.80
EUR 103.13
RUB 1.14
Происшествия

Страшное ДТП. В Таласе столкнулись три автомобиля

В Таласской области произошла авария с участием трех машин, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

По ее информации, авария произошла накануне днем. Столкнулись две машины, ехавшие навстречу друг другу. По инерции задело и третий автомобиль.

Видео с места аварии опубликовано на Telegram-канале «Короче».

На кадрах видно, как пострадавших вытаскивают из машины на обочину дороги.

«Авария произошла в Таласском районе 2 декабря днем. Столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и микроавтобус Ford Transit, ехавшие навстречу друг другу. Вследствие этого задело Toyota Wish, которая ехала параллельно микроавтобусу», — сказали в ГУОБДД.

В результате аварии пострадали два человека — 29-летний водитель и 24-летний пассажир. Их доставили в районную больницу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175436/
просмотров: 2057
Версия для печати
Материалы по теме
На объездной автодороге перевернулась пассажирская маршрутка
Сутки будут сказывать «Манас» в Таласе в честь празднования Дня эпоса
В Бишкеке машина группы быстрого реагирования столкнулась с такси
Водитель совершил наезд на велосипедиста. Милиция просит опознать погибшего
На окраине Бишкека самопроизвольно загорелся автомобиль
Милиционер пытался пешком догнать внедорожник. Видео погони появилось в Сети
В Ноокене в результате аварии погибли три человека
В городе Ош водитель не справился с управлением и врезался в билборд
В Бишкеке водитель BMW врезался в дерево
В Боомском ущелье произошла авария. Водители не заменили шины
Популярные новости
Избиение шестилетнего Рамазана. Мать отказалась от&nbsp;родного ребенка Избиение шестилетнего Рамазана. Мать отказалась от родного ребенка
Массовая драка произошла возле ЦУМа. Задержали 15&nbsp;человек Массовая драка произошла возле ЦУМа. Задержали 15 человек
Тело погибшего в&nbsp;Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на&nbsp;родину Тело погибшего в Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на родину
В&nbsp;Тонском районе изнасиловали несовершеннолетнюю. Обвиняемого оправдали В Тонском районе изнасиловали несовершеннолетнюю. Обвиняемого оправдали
Бизнес
Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с&nbsp;MegaCom Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с MegaCom
В&nbsp;Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия В Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в&nbsp;центре Бишкека Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в центре Бишкека
MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и&nbsp;топовые игры нон-стоп MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые игры нон-стоп
5 декабря, суббота
08:04
В городе Ош сегодня пройдет общегородской субботник В городе Ош сегодня пройдет общегородской субботник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 декабря, пятница
23:51
Названы важные для безопасного использования WhatsApp настройки
23:29
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
23:03
На аукцион выставлено месторождение угля в Ошской области
22:43
Езда по встречке. ПДД в Бишкеке нарушили водители инкассаторской машины и буса
22:20
Важно для переболевших COVID-19: назван напиток против выпадения волос