Кыргызстанца подозревают в убийстве жительницы Санкт-Петербурга. Об этом пишут российские СМИ.

Отмечается, что вчера труп молодой женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома 65 по Лиговскому проспекту.

Погибшей оказалась 38-летняя петербурженка. Ее нашли с резаными рваными ранами запястья правой руки и наружной стороны правого бедра. По оценке эксперта, давность смерти составляла не более 12 часов.

Установлено, что квартиру снял на сутки гражданин Кыргызстана 40-летний Алмаз Алмаматов. Его объявили в розыск. Мигрант прибыл в Россию в декабре 2019 года на заработки, имеет временную регистрацию в поселке Вырица. На месте происшествия нашли осколки от разбитой кружки со следами крови.