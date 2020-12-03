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Происшествия

Кыргызстанца подозревают в убийстве жительницы Санкт-Петербурга

Кыргызстанца подозревают в убийстве жительницы Санкт-Петербурга. Об этом пишут российские СМИ.

Отмечается, что вчера труп молодой женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома 65 по Лиговскому проспекту.

Погибшей оказалась 38-летняя петербурженка. Ее нашли с резаными рваными ранами запястья правой руки и наружной стороны правого бедра. По оценке эксперта, давность смерти составляла не более 12 часов.

Установлено, что квартиру снял на сутки гражданин Кыргызстана 40-летний Алмаз Алмаматов. Его объявили в розыск. Мигрант прибыл в Россию в декабре 2019 года на заработки, имеет временную регистрацию в поселке Вырица. На месте происшествия нашли осколки от разбитой кружки со следами крови.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175425/
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