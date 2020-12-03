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Происшествия

В Нарынской области задержали специалиста ГУ «Унаа» по факту подкупа

В Нарынской области задержали специалиста регионального отдела госучреждения «Унаа» за подкуп. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, председателя экзаменационной комиссии К.Ч.О. задержали вчера при получении денег.

Задержанный вместе с отдельными работниками госучреждения систематически получал денежные средства за успешную сдачу экзаменов для получения водительских удостоверений.

Иногда сумма незаконных поборов за один рабочий день варьировалась в пределах 60-70 тысяч сомов.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 237 «Коммерческий подкуп» УК КР. Подозреваемого водворили в ИВС.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175360/
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