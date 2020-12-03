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Сюжет: Насилие над детьми

Минсоцразвития опровергает, что мать избитого мальчика отказалась от него

Мать шестилетнего Рамазана, которого избил отчим, от ребенка не отказывалась. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Минсоцразвития.

По ее данным, мать мальчика дала лишь согласие на временную опеку бабушке.

Однако адвокат ребенка Шердор Абдыкапаров уточнил 24.kg, что все документы на полное опекунство бабушке уже готовы, осталась только подпись матери.

Ранее юрист заявлял, что мать шестилетнего Рамазана отказалась от него, а официальным опекуном мальчика стала бабушка.

Отметим, что ранее в ОВД Октябрьского района Бишкека с заявлением обратилась 25-летняя жительница Сокулукского района Чуйской области с просьбой принять меры в отношении 33-летнего супруга. По словам женщины, ее муж в ночь с 17 на 18 ноября, находясь дома, беспричинно нанес телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну, 2014 года рождения. Данный факт зарегистрирован в ОВД Октябрьского района согласно статье 75 Кодекса КР «О проступках». Далее материалы дела были переданы по территориальности в ОВД Сокулукского района. Было начато досудебное производство. Позже мать ребенка простила супруга.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175334/
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