В Бишкеке по подозрению в систематических поборах с подчиненных задержан директор государственного учреждения «Кадастр» Абдумуктар Маматов. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГКНБ.

«АКС ГКНБ выявлена устойчивая коррупционная схема по незаконному получению денежных средств с руководителей территориальных подразделений в государственном учреждении «Кадастр» при Государственном агентстве по земельным ресурсам при правительстве КР. Была установлена причастность директора госучреждения М.А.Т. к незаконным поборам денежных средств на систематической основе», — говорится в сообщении.

Фото пресс-центра ГКНБ

2 декабря подозреваемый был задержан и водворен в ИВС ГКНБ. Ведется следствие.