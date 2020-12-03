08:20
USD 84.80
EUR 103.13
RUB 1.14
Происшествия

В Джети-Огузе у мужчины обнаружили 8 килограммов марихуаны

Джети-Огузский районный суд признал виновным 46-летнего Д.К. по статье «Незаконное изготовление наркотических средств с целью сбыта». Об этом 24.kg сообщили в прокуратуре района.

Уточняется, что в ходе обыска в доме у Д.К. обнаружили 8 килограммов 325 граммов марихуаны.

«В ходе судебного разбирательства обвиняемый частично признал свою вину. По его словам, наркотики принадлежат его другу, а последний попросил его недолго хранить у себя. Д.К. приговорен к 10 годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 110 тысяч сомов. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Вторая инстанция оставила в силе решение Джети-Огузского районного суда», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175300/
просмотров: 1067
Версия для печати
Материалы по теме
Комиссия ООН исключила каннабис из списка самых опасных наркотиков
В Бишкеке задержали двоих подозреваемых в изготовлении наркотиков
В Джети-Огузском районе открыли передвижной пункт милиции
На 704 тысячи сомов оштрафована одна из сельских управ Иссык-Кульской области
Три жителя Иссык-Кульской области хранили наркотики. Их задержали
В городе Ош сотрудники милиции задержали наркоторговца с 2,5 килограмма героина
На окраине Балыкчи обнаружен тайник с оружием, взрывчаткой и наркотиками
У жителя Бишкека нашли 4 килограмма наркотиков. Его задержали
В правительстве озаботились усилением противодействия трафику наркотиков
Рекламу наркотиков нашли на заборе СИЗО-1
Популярные новости
Избиение шестилетнего Рамазана. Мать отказалась от&nbsp;родного ребенка Избиение шестилетнего Рамазана. Мать отказалась от родного ребенка
Массовая драка произошла возле ЦУМа. Задержали 15&nbsp;человек Массовая драка произошла возле ЦУМа. Задержали 15 человек
Тело погибшего в&nbsp;Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на&nbsp;родину Тело погибшего в Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на родину
В&nbsp;Тонском районе изнасиловали несовершеннолетнюю. Обвиняемого оправдали В Тонском районе изнасиловали несовершеннолетнюю. Обвиняемого оправдали
Бизнес
Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с&nbsp;MegaCom Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с MegaCom
В&nbsp;Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия В Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в&nbsp;центре Бишкека Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в центре Бишкека
MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и&nbsp;топовые игры нон-стоп MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые игры нон-стоп
5 декабря, суббота
08:04
В городе Ош сегодня пройдет общегородской субботник В городе Ош сегодня пройдет общегородской субботник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 декабря, пятница
23:51
Названы важные для безопасного использования WhatsApp настройки
23:29
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
23:03
На аукцион выставлено месторождение угля в Ошской области
22:43
Езда по встречке. ПДД в Бишкеке нарушили водители инкассаторской машины и буса
22:20
Важно для переболевших COVID-19: назван напиток против выпадения волос