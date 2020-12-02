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Происшествия

В Бишкеке задержан рецидивист, ограбивший жителей новостройки

В Бишкеке милиционеры задержали разбойника-рецидивиста, ограбившего дом в новостройке «Жер-Ынтымагы». Об этом сегодня сообщила пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

«8 октября в УВД Аламединского района Чуйской области с заявлением обратилась женщина. По ее словам, примерно в 02.00 неизвестные проникли в ее дом в жилмассиве «Жер-Ынтымагы», избили и связали супруга, после похитили 150 тысяч сомов, $5,5 тысячи и золотые изделия на 60 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело. Один из подозреваемых найден и задержан.

В милиции отметили, что 32-летний задержанный не раз привлекался к уголовной ответственности за совершение схожих преступлений.

Ленинский районный суд Бишкека взял его под стражу в СИЗО-1 сроком на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175299/
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