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Сюжет: Насилие над детьми

Избиение шестилетнего Рамазана. Мать отказалась от родного ребенка

Мать шестилетнего Рамазана, которого избил отчим, отказалась от ребенка. Об этом 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров.

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По его словам, теперь официальным опекуном мальчика стала его бабушка.

«Рамазану ничего не грозит, его также навещают добрые люди и до сих пор присылают продукты питания, игрушки и канцелярские принадлежности. Спасибо вам огромное. Народ Кыргызстана, это все благодаря вам. Дай бог, теперь у Рамазана все будет хорошо», — сказал юрист.

Отметим, что ранее в ОВД Октябрьского района Бишкека с заявлением обратилась 25-летняя жительница Сокулукского района Чуйской области с просьбой принять меры в отношении 33-летнего супруга. По словам женщины, ее муж в ночь с 17 на 18 ноября около полуночи, находясь дома, беспричинно нанес телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну, 2014 года рождения. Данный факт зарегистрировали в ОВД Октябрьского района согласно статье 75 Кодекса КР «О проступках». Далее материалы дела были переданы по территориальности в ОВД Сокулукского района. Было начато досудебное производство. Позже мать ребенка простила супруга.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175261/
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