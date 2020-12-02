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Происшествия

Вербовка кыргызстанцев. Милиция только приступила к проверке всех обстоятельств

Сотрудники милиции изначально знали о людях, причастных к отправке в Турцию Александра Воеводина и Максима Глинчина. Об этом 24.kg рассказала мать Александра Ольга Воеводина. По ее словам, при обращении в правоохранительные органы она указывала всю необходимую информацию, но следствие ее проигнорировало.

«Утром 11 ноября я, мой муж и мама Максима обратились в Чуйское РОВД по месту нашей прописки. Мы подали не только заявление о розыске детей, но и подробно рассказали о том, как они оказались в Турции. Рассказали о том, кто выходил на нас после их пропажи. Дали все телефонные номера. Я лично делала акцент на том, что работу в Турции им предложил их знакомый, житель села Ивановка Юрий Николаенко. Что он точно что-то знает о том, что случилось, но не договаривает. Следователь Элзар Анарбеков пообещал, что вечером того же дня он встретится с Николаенко», — рассказала Ольга Воеводина.

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Двое жителей Токмака — 23-летний Александр Воеводин и 20-летний Максим Глинчин, напомним, в конце октября по рекомендации своего знакомого отправились на заработки в Турцию. Парни должны были работать матросами на туристической яхте в одном из крупных турецких портов. Однако уже на месте они оказались втянутыми в криминальный бизнес — переправку из Турции в Италию сирийских и пакистанских нелегалов. Во время рейса Максим Глинчин погиб, а Александр Воеводин был задержан итальянской полицией. Ему грозит до 15 лет заключения. С призывом о помощи в 24.kg обратилась мать выжившего Ольга Воеводина. Она также пожаловалась на бездействие со стороны правоохранителей Кыргызстана.

После публикации этой истории в пресс-службе МВД редакции сообщили, что правоохранительные органы не стали детально изучать эту ситуацию потому, что родители парней изначально обращались в милицию лишь по факту их розыска. Сейчас милицией проводится проверка всех обстоятельств дела.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175238/
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