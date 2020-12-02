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Происшествия

Водитель совершил наезд на велосипедиста. Милиция просит опознать погибшего

Милиция просит о помощи в опознании мужчины, погибшего под колесами автомобиля на объездной. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«22 ноября примерно в 20.00 водитель автомашины марки «Тойота-Хариер» на 53-м километре автодороги  Бишкек — Торугарт совершил наезд на велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте», — сообщили в милиции.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Однако личность погибшего установить не удалось.

«Погибший мужчина азиатской внешности, в возрасте от 40 до 45 лет, рост примерно 155-160 сантиметров, среднего телосложения, без особых примет. Был одет в черную кепку, черную куртку, спортивный костюм красно-черного цвета, свитер молочного цвета, синюю футболку, черные спортивные брюки FILA, серые подштанники, зимние ботинки черного цвета, коричневые носки и синие строительные перчатки. Он ехал на велосипеде марки «Урал», переднее и заднее крыло и передняя вилка которого окрашены в синий цвет», — уточняют в областном УВД.

Тех, кто что-либо знает о личности погибшего, в милиции просят сообщить в следственную службу ОВД Чуйского района по номерам: 0312607387, 0705431513, 0701022511,0701157574, 0701777459,0701153628 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175228/
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