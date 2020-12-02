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Происшествия

Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 16-летний Алтынбек Айдаралиев

Милицией разыскивается без вести пропавший 16-летний Алтынбек Айдаралиев. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«27 ноября в 19.00 Алтынбек Айдаралиев вышел из дома, расположенного в Бишкеке на улице Циолковского, и без вести пропал. Его приметы: рост 180-185 сантиметров, волосы черные короткие, брови черные, имеется шрам на правой брови, глаза черные. Был одет в куртку серого цвета, джинсовые брюки синего цвета, сапоги черного цвета», — сообщили в областном УВД.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. 16-летний Алтынбек Айдаралиев.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алтынбека, в милиции просят обращаться по телефонным номерам: 0312607363, 0501900065, 0551102753, 0705777050.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175190/
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