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Происшествия

В селе Маркай мужчина самовольно занялся добычей угля. Его проверит ГКНБ

В селе Маркай Сузакского района местный житель самовольно занялся добычей угля, чем нанес ущерб экологии. Об этом сообщает пресс-служба Госэкотехинспекции.

«При проверке были выявлены нарушения Земельного кодекса КР, так как гражданин М.А. использовал земельный участок не по целевому назначению, добывая на нем уголь. Своими действиями он разрушил плодородный слой пастбищных угодий», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что нарушитель проигнорировал ранее выписанные ему инспекцией предписания об устранении нанесенного природе урона. Это послужило причиной для передачи собранных в отношении него материалов в управление ГКНБ Джалал-Абадской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175126/
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