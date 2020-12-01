08:18
USD 84.80
EUR 103.13
RUB 1.14
Происшествия

Убивший отца кетменем мужчина признан невменяемым

Мужчина, который убил своего отца кетменем, признан невменяемым. По результатам экспертизы, подозреваемый страдает психическим расстройством. Об этом сообщили в УВД Ошской области.

По его информации, накануне в 8.30 в милицию поступило сообщение о том, что 63-летнего жителя села Чеч-Добо Ноокатского района убили кетменем и задушили веревкой для скота.

«Была проведена медицинская экспертиза. В убийстве 63-летнего мужчины подозревается его 31-летний сын. Выявлено, что мужчина страдает психическим расстройством, на учете состоит с седьмого класса», — сообщили в УВД Ошской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175064/
просмотров: 1740
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош сегодня пройдет общегородской субботник
Патрульная милиция освободила тротуар у мэрии Бишкека от припаркованных авто
В городе Ош появятся 300 новых площадок для мусорных контейнеров
Цифра дня. 2 тысячи 425 пожаров произошло в Кыргызстане с начала года
В городе Ош девушка пыталась покончить жизнь самоубийством
Тротуар возле мэрии Бишкека превратили в проезжую часть и парковку
В городе Ош чиновники присвоили больше 70 миллионов сомов
В жилмассиве «Колмо» хотят открыть ГОМ
Убийство в горах Энильчека. Дело прекращено в связи со смертью подозреваемого
В Бишкеке милиция вернула родителям потерявшегося ребенка
Популярные новости
Избиение шестилетнего Рамазана. Мать отказалась от&nbsp;родного ребенка Избиение шестилетнего Рамазана. Мать отказалась от родного ребенка
Массовая драка произошла возле ЦУМа. Задержали 15&nbsp;человек Массовая драка произошла возле ЦУМа. Задержали 15 человек
Тело погибшего в&nbsp;Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на&nbsp;родину Тело погибшего в Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на родину
В&nbsp;Тонском районе изнасиловали несовершеннолетнюю. Обвиняемого оправдали В Тонском районе изнасиловали несовершеннолетнюю. Обвиняемого оправдали
Бизнес
Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с&nbsp;MegaCom Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с MegaCom
В&nbsp;Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия В Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в&nbsp;центре Бишкека Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в центре Бишкека
MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и&nbsp;топовые игры нон-стоп MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые игры нон-стоп
5 декабря, суббота
08:04
В городе Ош сегодня пройдет общегородской субботник В городе Ош сегодня пройдет общегородской субботник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 декабря, пятница
23:51
Названы важные для безопасного использования WhatsApp настройки
23:29
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
23:03
На аукцион выставлено месторождение угля в Ошской области
22:43
Езда по встречке. ПДД в Бишкеке нарушили водители инкассаторской машины и буса
22:20
Важно для переболевших COVID-19: назван напиток против выпадения волос