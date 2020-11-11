В милиции не знают, как сын главы Госантимонополии оказался на свободе

В ГУВД Чуйской области не знают, каким образом сын главы Госантимонополии Шухрата Сабирова Ахрор оказался на свободе. Об этом сегодня сообщила пресс-служба областной милиции.

По информации правоохранителей, дело расследовано и 23 октября передано областной прокуратурой в Иссык-Атинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

«Следственная служба ГУВД Чуйской области дала юридическую оценку действиям фигурантов дела, им вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьями «Воспрепятствование деятельности прокурора, следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания» и «Нарушение неприкосновенности жилища». В момент передачи дела в суд его фигуранты находились под стражей. Причина, по которой Ахрор Сабиров был отпущен, выясняется», — заметили в областной милиции.

Напомним, что сегодня 24.kg из собственных источников стало известно об освобождении из-под стражи Ахрора Сабирова. По их информации, его отпустили под домашний арест в связи с истечением срока содержания в СИЗО. Сообщалось также, что из-под стражи вышел и другой фигурант уголовного дела М.М.

В Иссык-Атинском районе со стоянки угнали две автомашины, незаконно ввезенные в страну. Ранее Финпол задержал грузовой трал, где находилось два праворульных минивэна. Подозреваемым оказался сын директора Госагентства антимонопольного регулирования Шухрата Сабирова. Он вместе со своим другом связал охранника и угнал авто.