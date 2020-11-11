08:19
USD 84.12
EUR 99.17
RUB 1.10
Происшествия

В Санкт-Петербурге кыргызстанец до смерти избил земляка

В Санкт-Петербурге кыргызстанец до смерти избил земляка. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как уточняется, 10 ноября в полицию поступило сообщение о драке на стройке. В 00.24 на место прибыли полицейские, которые нашли в вагоне-бытовке труп 53-летнего гражданина Кыргызстана с гематомами лица и ушибленной раной теменной области.

Позже по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления задержан 42-летний кыргызстанец.

Сотрудники полиции установили, что 10 ноября около 00.10 в вагоне-бытовке во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, подозреваемый руками и ногами избил знакомого, после чего скрылся.

Тело направлено в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172623/
просмотров: 1152
Версия для печати
Материалы по теме
Расследование убийства в Мордовии кыргызстанца взято на контроль посольством
В Мордовии местный житель убил кыргызстанца
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли пять человек
В Джалал-Абаде от удара аттракционом погиб 13-летний подросток
КР планирует поднять вопрос об увеличении частоты авиаперелетов с Россией
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли два человека
«Россия в зарубежье». Кыргызстанцев приглашают поучаствовать в фотоконкурсе
Оформить разрешение на временное проживание в России можно с 10 ноября
Умер Михаил Жванецкий
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли три человека
Популярные новости
Торговцы Орто-Сайского рынка о&nbsp;возможных причинах и&nbsp;последствиях ночного пожара Торговцы Орто-Сайского рынка о возможных причинах и последствиях ночного пожара
На&nbsp;Орто-Сайском рынке ночью произошел крупный пожар На Орто-Сайском рынке ночью произошел крупный пожар
Видео тушения пожара на&nbsp;Орто-Сайском рынке опубликовало МЧС Видео тушения пожара на Орто-Сайском рынке опубликовало МЧС
Пожарные столкнулись с&nbsp;проблемой заезда на&nbsp;Орто-Сайский рынок Пожарные столкнулись с проблемой заезда на Орто-Сайский рынок
Бизнес
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
Все о&nbsp;школьном питании теперь можно узнать на&nbsp;новом портале tamakash.edu.gov.kg Все о школьном питании теперь можно узнать на новом портале tamakash.edu.gov.kg
12 ноября, четверг
08:10
В Кыргызстане начали формировать государственный резерв кадров В Кыргызстане начали формировать государственный резерв...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
11 ноября, среда
23:56
Первые компьютеры на собственных процессорах представила Apple
23:21
В ГКНБ напомнили, куда и как обращаться гражданам, пострадавшим от коррупции
23:03
Жираф разозлился и напал на туристов в ЮАР
22:36
Один из лучших ударов в истории гольфа выполнил испанец Джон Рам
22:23
В Бишкеке задержан экс-руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев