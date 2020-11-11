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Купила дом в два раза дешевле. В Чуйской области задержана мошенница

Сотрудниками ОВД Сокулукского района задержана женщина по подозрению в мошенничестве. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«С заявлением в милицию обратилась жительница села Сарбан. По ее словам в феврале прошлого года некая 36-летняя женщина пообещала купить у нее дом, оценив его в $21 тысячу. Заплатив половину, она обязалась отдать вторую часть после оформления кредита. После устного договора пострадавшая оформила дом на покупательницу. Та в свою очередь не стала выплачивать ей обещанную вторую часть суммы», — рассказали в областном УВД.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана. Следствие проверяет ее на причастность к аналогичным фактам. По информации ГУВД Чуйской области, задержанная как минимум трижды обманывала людей подобным образом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172507/
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