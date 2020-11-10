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В Бишкеке двое несовершеннолетних угнали автомобиль

В Таш-Кумыре милиция задержала подозреваемых в совершении серии угонов автомашин. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что в милицию поступило сообщение об угоне автомашины в одном из микрорайонов Бишкека.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП. Подозреваемых задержали в городе Таш-Кумыре. Ими оказались несовершеннолетние С.А. и А.Р., оба уроженцы Ошской области. Один из них ранее судим за грабеж. По предварительным данным, подозреваемые причастны к четырем фактам угонов автомобилей марки Honda Fit. Последнюю угнанную машину они собирались продать», — сообщили в МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172435/
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