08:18
USD 84.12
EUR 99.17
RUB 1.10
Происшествия

По факту пожара на Орто-Сайском рынке возбуждено уголовное дело

По факту пожара, произошедшего минувшей ночью в Бишкеке на Орто-Сайском рынке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.



«Вызов о случившемся поступил в милицию 9 ноября в 00.26. На место прибыла следственно-оперативная группа ГОМ-3. По предварительным данным, огонь возник в двухэтажном здании рынка, в котором расположены не только торговые павильоны, но и швейных цех, магазины и сеть быстрого питания», — говорится в сообщении.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 210 («Уничтожение или повреждение чужого имущества») УК КР. Для определения причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.

В районном УВД также отметили, что ими в управление по пожарному надзору Госэкотехинспекции неоднократно направлялись уведомления о многочисленных фактах нарушений противопожарной безопасности на территории рынка. В милиции не раз предлагали провести рейды и устранить нарушения.

Минувшей ночью в Бишкеке на Орто-Сайском рынке вспыхнул крупный пожар, локализовать пламя которого сотрудникам МЧС удалось лишь к 02.16, а полностью потушить к пяти часам утра. Приблизительная площадь возгорания — 1 тысяча 800 квадратных метров.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172416/
просмотров: 3584
Версия для печати
Материалы по теме
В милиции не знают, как сын главы Госантимонополии оказался на свободе
Видео с Камчи в ИК № 47: заключенные отмечали дни истории и памяти предков
Учителя вынуждены брать в долг и покупать смартфоны для дистанционного обучения
МВД: Кыргызстанцев незаконно вывозили в страны Персидского залива
Доступ пожилых граждан к услугам здравоохранения в период ЧС и ЧП был ограничен
Внимание, розыск! В Чуйской области ищут 67-летнюю Наталью Глуховскую
Купила дом в два раза дешевле. В Чуйской области задержана мошенница
В Сузакском районе задержали милиционера, вымогавшего $1 тысячу
В соцсетях опубликовали фото пьяного милиционера. РУВД проводит проверку
На окраине Балыкчи обнаружен тайник с оружием, взрывчаткой и наркотиками
Популярные новости
Торговцы Орто-Сайского рынка о&nbsp;возможных причинах и&nbsp;последствиях ночного пожара Торговцы Орто-Сайского рынка о возможных причинах и последствиях ночного пожара
На&nbsp;Орто-Сайском рынке ночью произошел крупный пожар На Орто-Сайском рынке ночью произошел крупный пожар
Видео тушения пожара на&nbsp;Орто-Сайском рынке опубликовало МЧС Видео тушения пожара на Орто-Сайском рынке опубликовало МЧС
Пожарные столкнулись с&nbsp;проблемой заезда на&nbsp;Орто-Сайский рынок Пожарные столкнулись с проблемой заезда на Орто-Сайский рынок
Бизнес
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
Все о&nbsp;школьном питании теперь можно узнать на&nbsp;новом портале tamakash.edu.gov.kg Все о школьном питании теперь можно узнать на новом портале tamakash.edu.gov.kg
12 ноября, четверг
08:10
В Кыргызстане начали формировать государственный резерв кадров В Кыргызстане начали формировать государственный резерв...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
11 ноября, среда
23:56
Первые компьютеры на собственных процессорах представила Apple
23:21
В ГКНБ напомнили, куда и как обращаться гражданам, пострадавшим от коррупции
23:03
Жираф разозлился и напал на туристов в ЮАР
22:36
Один из лучших ударов в истории гольфа выполнил испанец Джон Рам
22:23
В Бишкеке задержан экс-руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев