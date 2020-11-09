В Кара-Суу грабители, угрожая оружием, отобрали у мужчины 5 миллионов сомов

В Кара-Суйском районе по подозрению в разбойном нападении милиция задержала двух мужчин. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ошской области.

Уточняется, что 20 октября в 18.30 в селе Толойкон Кара-Суйского района неизвестные на автомашине ВАЗ-2107 столкнулись с Daewoo Matiz. За первой машиной ехала другая, той же марки, из которой вышли трое неизвестных в медицинских масках.

«Они подошли к водителю Daewoo Matiz, угрожая ему огнестрельным оружием, забрали 5 миллионов 186 тысяч сомов, $2,5 тысячи и 130 тысяч рублей. Сотрудники службы криминальной милиции УВД Ошской области задержали подозреваемыхи в селе Фуркат Кара-Суйского района. Их водворили в ИВС», — сообщили в УВД.