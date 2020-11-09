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Происшествия

В Бишкеке машина вылетела на тротуар, врезалась в придорожный столб и кафе

В Бишкеке на пересечении улиц Элебесова и Щербакова легковушка врезалась в столб и ограждение кафе. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе патрульной милиции.

«Инцидент произошел сегодня в 13.00. Водитель Toyota Advance ехал по улице Элебесова, но не справился с управлением, вылетел на тротуар, врезался в столб и ограждение кафе. В результате аварии никто не пострадал», — рассказали в милиции.

В патрульной милиции уточнили, что машина доставлена на штрафную стоянку. По факту происшествия ведется расследование.

Очевидцы аварии прислали в редакцию фотографии и видео с места ДТП.

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Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172403/
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