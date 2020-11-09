В Мордовии местный житель убил кыргызстанца

В Мордовии (Россия) 56-летний гражданин Кыргызстана погиб от рук местного жителя, сообщил тelegram-канал «Происшествия | Саранск | Мордовия».

По его данным, под стражу взят подозреваемый — 33-летний житель поселка Торбеево.

Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (до 15 лет лишения свободы) УК РФ.

«В СК уточнили, что конфликт между двумя мужчинами произошел в ночь на 6 ноября на пересменке. Погибшему 56 лет. Он гражданин Кыргызстана. Экспертиза установила, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы», — отмечается в сообщении.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление небольшой тяжести. Сейчас он в ИВС. Завтра суд решит вопрос о заключении его под стражу.