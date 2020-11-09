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Происшествия

Пожарные столкнулись с проблемой заезда на Орто-Сайский рынок

Пожарные столкнулись с проблемой заезда на Орто-Сайский рынок во время пожара. Об этом на совещании заявил аким Октябрьского района Бишкека Константин Куценко.

Он отметил, что расчет приехал на место в течение 5-10 минут, но не мог проехать к источнику пожара.

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«10 минут иногда стоят многого, пожарные сами убрали препятствия внутри рынка», — сказал Константин Куценко.

Аким обратился к представителям уполномоченных органов с просьбой предоставить полную информацию, что стало препятствием для пожарных.

Минувшей ночью в Бишкеке на Орто-Сайском рынке вспыхнул крупный пожар, локализовать пламя которого сотрудникам МЧС удалось лишь к 02.16, а полностью потушить к утру.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172385/
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