ГКНБ задержал члена запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, задержанный публично высказывал антиконституционные призывы и распространял идеологические принципы и идеи запрещенной в Кыргызстане религиозно-экстремистской организации.

Фото пресс-службы ГКНБ. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ

«Материалы досудебного производства зарегистрировали по статье 313 (Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) УК КР. Задержанного водворили в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие», — отметили в ведомстве.