Ограбил магазин на 13 тысяч сомов. В Бишкеке задержали подозреваемого в краже

В Бишкеке задержали подозреваемого в ограблении магазина. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, сегодня в 03.20 в милицию поступило сообщение, что неизвестный ограбил продуктовый магазин на улице Тоголока Молдо.

Сотрудники УПСМ установили, что некий мужчина украл продукты на 13 тысяч сомов. В ходе розыска задержали 24-летнего подозреваемого и передали его в УВД Первомайского района Бишкека.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.