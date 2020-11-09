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Происшествия

Ограбил магазин на 13 тысяч сомов. В Бишкеке задержали подозреваемого в краже

В Бишкеке задержали подозреваемого в ограблении магазина. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, сегодня в 03.20 в милицию поступило сообщение, что неизвестный ограбил продуктовый магазин на улице Тоголока Молдо.

Сотрудники УПСМ установили, что некий мужчина украл продукты на 13 тысяч сомов. В ходе розыска задержали 24-летнего подозреваемого и передали его в УВД Первомайского района Бишкека.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172377/
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