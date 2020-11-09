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Происшествия

Пожар на Орто-Сайском рынке. Жертв и пострадавших нет

Жертв и пострадавших в результате пожара на Орто-Сайском рынке нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

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По ее данным, пожар начался в 00.18. Для тушения огня привлекли 5 пожарных расчетов, водовоз, автолестницу (АЛ), штаб и оперативную группу Центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС) МЧС. На месте находился заместитель министра ЧС КР полковник Калыс Ахматов. Кроме того, привлекали сотрудников МВД, бригаду скорой медицинской службы и РЭС.

В 02.16 часов огонь локализовали, полностью ликвидировали в 8.55.

«Предварительная площадь возгорания примерно 1 тысяча 800 квадратных метров, причина пожара уточняется», — отметили в МЧС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172366/
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